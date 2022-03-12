Беларусь отправит на границу с Украиной пять тактических групп

В Минобороны страны заявили, что речь идет об обычной ротации и не является подготовкой к вступлению в войну против Украины.

В Беларуси заявили, что отправят к границе с Украиной пять батальонно-тактических групп, которые заменят находящихся там сейчас военных. Об этом в субботу, 12 марта, сообщило Минобороны Беларуси.

В Беларуси заверяют, что это не является частью подготовки к вступлению в войну против Украины на стороне РФ.

"Перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины", - заявил первый замминистра обороны РБ генерал-майор Виктор Гулевич.

По его словам, на южной границе Беларуси вместе с пограничниками находятся пять батальонно-тактических групп. Утверждается, что военные занимаются разведкой, патрулированием, охраной объектов и обороной на дорожных направлениях. И в ближайшее время их заменят пятью другими батальонными тактическими группами.

Как сообщалось, накануне правитель РБ Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Украина якобы готовила "нападение" на войска Беларуси и России.

Позже в Минобороны Украины предупредили, что российская авиация намерена бомбить территорию Беларуси со стороны Украины чтобы создать повод для белорусского вторжения в Украину. Вскоре появилась информация о нанесенных авиаударах.

Однако, в Минобороны Беларуси назвали "фейком" авиаудар по белорусскому селу.

Арестович: Армия Беларуси не готова воевать в Украине

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