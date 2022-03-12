Появились итоги переговоров Путина с Шольцем и Макроном

Шольц и Макрон призвали Путина сменить войну против Украины дипломатией, а последний, в свою очередь, попросил "угомонить националистов".

Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили с Владимиром Путиным необходимость немедленного прекращения войны в Украине. Об этом говорится на официальном сайте правительства Германии.

По их информации, разговор длился 75 минут.

"Канцлер и президент Франции призвали к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому разрешению конфликта. Было решено не разглашать дальнейшее содержание разговора", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Кремль сообщает, что Путин призвал Макрона и Шольца повлиять на власти Украины, чтобы прекратить "преступные действия их националистических батальонов", также президент РФ "указал на многочисленные факты нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права".

Накануне спикер Кремля заявил, что Киев постоянно выступает с предложениями о прямых переговорах президентов Украины и России. Вчера этот обсуждался на встрече глав украинского и российского МИД в Турции.

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