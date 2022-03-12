Пророссийскому кандидату в президенты Франции разбили яйцо об голову

Инцидент произошел, когда Эрик Земмур прибыл в Муассаку где должен был проводить свою предвыборную кампанию.

Во Франции разбили яйцо об голову кандидату в президенту Эрику Земмуру. Политик выступает за снятие санкций с Российской Федерации. Об этом пишет издание Le Figaro.

Инцидент произошел, когда он прибыл в Муассаку где должен был проводить свою предвыборную кампанию. Только что он вышел из автомобиля, как сразу же получил удар яйцом о голову от мужчины среднего возраста. Нападавшего сразу же задержали правоохранители.

Ранее сообщалось, что Франция выделила Украине еще 100 млн евро. Франция уже отправила в Украину через Польшу 33 тонны экстренной помощи, включая палатки, одеяла и спальные мешки. Согласно заявлению, они были доставлены украинским властям.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet