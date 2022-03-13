В Пентагоне допускают возможное продвижение РФ на запад

В первый день войны России против Украины оккупанты нанесли три авиаудара по военным частям в западных областях.

В Министерстве обороны США считают, что российские войска могут продвинуться в западном направлении. Об этом в субботу, 12 марта, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби.

По его словам, об этом свидетельствует обстрел ряда аэропортов в западной части Украины.

В частности, у Кирби спросили, предполагает ли расширение военных действий России на запад Украины - в связи с авиаударами по аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске.

Представитель Пентагона ответил: Да.

Он уточнил, что трудно с большой уверенностью узнать, что намерены сделать россияне. Однако он обратил внимание на то, что РФ обстреляла сразу два аэропорта на западе в один день.

Кирби напомнил, что в первый день войны России против Украины оккупанты нанесли три авиаудара по военным частям в западных областях.

"Так что с военной точки зрения в этом можно увидеть определенный логический смысл. Лишить украинцев возможности использовать некоторые взлетно-посадочные полосы в западной части страны", - считает Кирби.

Он добавил, что пока сложно угадать в этих авиаударах какую-то большую цель или какую-то стратегию. Тем более, что основная боевая мощь находится на востоке.

"У нас нет точки вылета и типа боеприпасов. Сами россияне признали, что используют высокоточное оружие большой дальности", - отметил представитель Пентагона.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что российского агрессора хватит на месяц-полтора.