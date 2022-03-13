В Ираке атаковали посольство США
С территории Ирана по дипломатическому представительству Соединенных Штатов в Ираке были выпущены ракеты.
В Ираке произошла серия взрывов. В СМИ пишут, что атаковали консульство США. Самолеты ВВС США уже подняты в воздух.
В ближайшее время ожидается обращение Джо Байдена к американцам.
Также пострадало здание телеканала "Курдистан 24"
Telegram-канао NEXTA сообщил, что шесть ракет Фатех-110 были запущены в направлении Эрбиля, предположительно с базы Хасабад в Тебризе (Иран).
Как пишет Катарсис, Иран сообщает, что атака велась по объектам Моссада в Ираке, который ранее силами ВВС Израиля устранил иранских офицеров в Сирии.
Напомним, в Иране Корпус стражей исламской революции (КСИР), представил новую баллистическую ракету Хабир Шекан (разрушитель замка), которая имеет дальность полета в 1 450 километров.
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