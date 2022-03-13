В Польше подписан закон о поддержке украинских беженцев

Зарегистрированные как беженцы смогут получать помощь от властей воеводств и органов местного самоуправления.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о помощи гражданам Украины, прибывшим в Польшу в связи с вооруженной российской агрессией. Об этом в субботу, 12 марта, сообщает Onet.pl.

Польский сейм проголосовал за документ в среду 9 марта.

Документ гарантирует законность пребывания в Польше граждан Украины, а также членов их семей, не имеющих украинского гражданства. Согласно закону украинцы смогут законно находиться в стране 18 месяцев, а через 9 месяцев пребывания в стране беженцы смогут подать заявление на временное проживание сроком на 3 года.

Кроме того, украинские беженцы получают разрешение на работу и доступ к медицинской помощи. Они также получат единовременную финансовую помощь в 300 злотых на человека. Зарегистрированные как беженцы смогут получать помощь от властей воеводств и органов местного самоуправления.

"Это может быть, среди прочего, предоставление жилья или предоставление полного пансиона", - уточняется в документе.

Любое юридическое лицо или физическое лицо, ведущее домашнее хозяйство, которое будет обеспечивать жильем и питанием граждан Украины, спасающихся от войны, сможет получить пособие в течение максимум 60 дней.

Каждый гражданин Украины, легально проживающий в Польше, будет иметь гарантированный доступ к государственной системе здравоохранения на тех же условиях, что и граждане Польши.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к властям и народу Польши, в котором отметил тесные связи и единую цель обеих стран, и фактический союз Украины и Польши, возникший в ходе борьбы с российской агрессией.

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