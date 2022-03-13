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Британия поддержит украинских беженцев

Великобритания будет платить своим гражданам за то, чтобы они открыли свои дома для украинских беженцев.
Британия поддержит украинских беженцев

Великобритания будет платить своим гражданам за то, чтобы они открыли свои дома для украинских беженцев. Таким способом правительство пытается снизить нагрузку на восточные страны ЕС. Об этом в субботу, 12 марта сообщает Reuters.

"Британия будет выплачивать 350 фунтов стерлингов своим гражданам, которые приютят беженцев из Украины, если они смогут предложить беженцам свободную комнату или квартиру минимум на 6 месяцев", - сказано в сообщении. 

Правительство заявило, что в соответствии с новой схемой представители общественности, благотворительных организаций, предприятий и общественных групп должны иметь возможность предлагать свое свободное жилье через специальный сайт.

Новая схема под названием "Дома для Украины" позволит беженцам из Украины приезжать в Великобританию, даже если у них нет родственных связей в стране. 

Также законодатели от основных политических партий Британии выступили с критикой правительства, которое настаивает на том, чтобы украинцы получали визы до прибытия в Великобританию, заявив, что это ставит бюрократию выше благосостояния тех, кто спасается от войны. Политические силы намерены отменить визы для украинских беженцев.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал закон о помощи гражданам Украины, прибывшим в Польшу в связи с вооруженной российской агрессией. 

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