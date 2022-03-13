В Саудовской Аравии за день казнили более 80 человек

Всех казненных обвиняли в терроризме. Они были связаны с "Исламским государством", "Аль-Каидой" и другими террористическими организациями.

В Саудовской Аравии в субботу, 12 марта, смертная казнь была приведена в исполнение в отношении 81 человека. Число казненных в стране всего за один день оказалось выше, чем за весь 2021 год. Тогда этот показатель составил 69 человек.

Известно, что всех казненных обвиняли в терроризме. Они были связаны с "Исламским государством", "Аль-Каидой" и другими террористическими организациями и уже признавались судами страны виновными "в нескольких отвратительных преступлениях". Среди казненных было 73 гражданина Саудовской Аравии, семь граждан Йемена и один сириец.

Со своей стороны, правозащитники раскритиковали казни.

"Только на прошлой неделе наследный принц (Мухаммед бен Сальман Аль Сауд – ред.) рассказывал журналистам, что хочет модернизировать систему уголовного правосудия Саудовской Аравии, а затем отдал приказ о самой крупной массовой казни в истории страны", – заявила, в частности, базирующаяся в Великобритании правозащитная группа Reprieve.

По подсчетам агентства AFP, до 11 марта общее число казненных в Саудовской Аравии с начала 2022 года достигало 11 человек. В последние годы Саудовская Аравия объявила о проведении ряда уголовных реформ, включая мораторий на смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками, и отмену порки как формы наказания. В апреле 2020 года королевство также постановило отменить смертную казнь для лиц, осужденных за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет.

Ранее в Конго приговорили 51 человека к казни за убийство двух сотрудников ООН. Всего было 54 обвиняемых. Приговоренные будут отбывать пожизненное заключение, поскольку в Конго – мораторий на смертную казнь.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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