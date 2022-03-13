США и Китай проведут переговоры о нападении РФ на Украину

Стороны обсудят текущие усилия по урегулированию конкуренции между нашими двумя странами и обсудят влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность.

14 марта Советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан в Риме проведет переговоры с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором Офиса комиссии иностранных дел Ян Цзечи, сообщается на сайте Белого дома.

Стороны обсудят текущие усилия по урегулированию конкуренции между нашими двумя странами и обсудят влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность.

В Белом доме также отмечают, что Салливан также должен встретиться с Луиджи Маттиоло, дипломатическим советником премьер-министра Италии, "чтобы продолжить координацию мощного, единого международного ответа на войну президента Путина".

Напомним, что Китай традиционно занимал умеренно пророссийскую позицию, в том числе – не поддерживая санкции, наложенные на РФ. Также он отказался квалифицировать деятельность России в Украине как вторжение. В Пекине утверждают, что решение кризиса все еще необходимо действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

Однако, 10 марта глава МИД Китая Ван И впервые публично назвал вторжение России в Украину войной. Также китайский министр призвал "все стороны" предпринять больше действий для предотвращения эскалации войны России против Украины.