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Россияне прощаются с McDonald's очередями

Последние часы работы McDonald's в стране-агрессоре россияне проводят в очередях.
Россияне прощаются с McDonald's очередями

В последний день работы McDonald's в стране россияне выстроились в очереди в заведения, сообщает подкотрольное Кремлю издание РИА Новости.

McDonald's на Пушкинской в Москве в последний день работы переполнен. Он был открыт 31 января 1990 года и стал первым предприятием сети в Советском Союзе.

В Екатерибурге в очереди в McDonald's стоят по 40 минут.

Напомним, что из-за войны против Украины McDonald's решил приостановить свою деятельность на территории России и закрыть все 850 ресторанов.

 

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