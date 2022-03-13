Последние часы работы McDonald's в стране-агрессоре россияне проводят в очередях.

В последний день работы McDonald's в стране россияне выстроились в очереди в заведения, сообщает подкотрольное Кремлю издание РИА Новости.

McDonald's на Пушкинской в Москве в последний день работы переполнен. Он был открыт 31 января 1990 года и стал первым предприятием сети в Советском Союзе.

В Екатерибурге в очереди в McDonald's стоят по 40 минут.

Напомним, что из-за войны против Украины McDonald's решил приостановить свою деятельность на территории России и закрыть все 850 ресторанов.