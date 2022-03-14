Во Франции активист захватил виллу дочери Путина - СМИ

Вилла с 2007 года принадлежала Геннадию Тимченко, а в 2012 году была передана мужу Екатерины Тихоновой.

Во французском городе Биарриц активист Пьер Аффнер проник на виллу дочери Путина Екатерины Тихоновой. Мужчина сменил замки и пригласил беженцев из Украины. Об этом сообщает The Insider.

На вилле Альта Мира по адресу 9 avenue du general Mac-Croskey восемь спален и три ванных комнаты, рассказал Аффнер.

Отмечается, что в помещении были обнаружены документы по "кошельку Путина" Геннадию Тимченко и Кириллу Шамалову, экс-мужа Тихоновой. А также - копия паспорта Шамалова, переведенный на французский язык счет оплаты за электричество по месту регистрации в Москве.

Помимо этого на вилле обнаружили доверенность от 2009 года, выписанную "Геннадием Тимченко, гражданином Финляндии" на имя француженки Франсуаз Дюшосаль, которая должна была отвечать за ремонт на вилле.

Согласно реестру недвижимости Франции, с которым ознакомился The Insider, вилла с 2007 года принадлежала Геннадию Тимченко, а в 2012 году была передана Шамалову.

Как сообщалось ранее, полковник Ричард Кэмп, командовавший британскими войсками в Афганистане, заявил, что НАТО должен рассмотреть все варианты отстранения от власти Владимира Путина, включая его убийство.



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