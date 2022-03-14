В посольстве Китая не знают о просьбах России о военной помощи - Reuters

Пекин хочет видеть мирное урегулирование ситуации в Украине. Сейчас в приоритете - не допустить эскалации, отметил спикер посольства.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй ничего не знают о том, что Москва обращалась в Пекин с просьбой о военной помощи после начала вторжения в Украину. Об этом пишет Reuters.

"Я никогда об этом не слышал", - сказал спикер дипведомства.

Он отметил, что ситуация в Украине "вызывает беспокойство".

"Главный приоритет сейчас – не допустить эскалации напряженной ситуации или даже выхода ее из-под контроля", - подчеркнул Лю Пеньюй, добавив, что Пекин хочет видеть мирное урегулирование.

Напомним, 13 марта в СМИ сообщили, что Россия запросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной. В США внимательно следят за тем, отреагирует ли Китай на какие-либо просьбы о помощи от России.

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