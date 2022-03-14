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Словакия срочно высылает трех дипломатов РФ

Сотрудник посольства России подкупил словацких служащих. Такие события впервые в истории разворачиваются в Словакии.
Словакия срочно высылает трех дипломатов РФ

Министерство иностранных дел Словакии высылает трех российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Об этом 14 марта пишет Dennik N.

Отмечается, что они должны покинуть страну в течение 72 часов.

"Основываясь на оценке словацких спецслужб, Словацкая Республика сегодня приняла решение о выдворении трех сотрудников посольства Российской Федерации в Словацкой Республике за нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях", - заявили в словацком МИДе.

Высылка российских дипломатов тесно связана с расследованием Национального уголовного агентства.

Известно, что сотрудники ведомства задержали полковника Министерства обороны Словакии, сотрудника Словацкой информационной службы и человека, связанного с сайтом разведывательного управления.

Следствие выяснило, что сотрудник посольства России подкупил словацких служащих. 

Напомним, ранее Служба безопасности Украины выявила и задержала ряд российских шпионов и пособников оккупанто

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