Украинцы перекрыли дорогу к польской границе фурам с грузом для РФ

Цель активистов - обратить внимание ЕС, что по этому транспортному коридору товары по-прежнему направляются в Россию.

Начиная с 12 марта украинцы блокируют дорогу перед пунктом пропуска Кукурыки на польской границе и не пропускают фуры, которые везут грузы в сторону Беларуси и России. Об этом пишет Зеркало.

Дальнобойщики такими действиями возмущены и обозлены, так как устали и не знают, сколько им еще придется стоять, как доставить груз. У многих уже закончилась вода и еда.

Украинская активистка Ирина Земляна рассказала, что решила заблокировать польско-белорусскую границу после того, как узнали, что товары, которые входят в список санкционных, все равно попадают в Россию через Беларусь. В минувшую субботу они стали перед границей и пропускали по десять фур в час.

Цель активистов - обратить внимание ЕС, что по этому транспортному коридору товары по-прежнему направляются в Россию, и чтобы не допускать этого, пункт пропуска надо закрыть. В то же время активисты рассматривают возможность заблокировать дорогу возле пункт пропуска Бобровники и на литовско-белорусской границе.

Напомним, из РФ стремительно уходит западный бизнес и его товары.