Редактор российского ТВ сорвала прямой эфир, выступив против войны

Смелой девушкой оказалась сотрудница телеканала Марина Овсянникова, занимающая должность редактора.

В сети появилось видео, как прямой эфир пропагандистского Первого канала РФ сорвала молодая женщина, которая за спиной ведущей развернула плакат с призывом против российской военной агрессии в Украине.

"No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war", - было написано на плакате.

Позже выяснилось, что смелой девушкой оказалась сотрудница канала Марина Овсянникова.

Также в сети появился ролик, в котором она объяснила свой поступок и заявила, что Россия является агрессором в Украине, а ответственность за геноцид украинского народа лежит на президенте РФ Владимире Путине.

"К сожалению, последние годы я работал на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. Мне очень стыдно", - рассказала Овсянникова.

РосСМИ уже сообщили, что за такую выходку Овсянникове грозит админответственность.

Напомним, на сторону Украины в первый день войны встали певец Валерий Меладзе, который призвал сесть за стол переговоров, политик Ксения Собчак, заявившая о том, что война идет с ее людьми, а также Максим Галкин, переживающий за своих родных в Украине.