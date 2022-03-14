Война РФ против Украины: названа дата решения суда в Гааге

Украина подала официальную жалобу в Международный суд ООН в Гааге 27 февраля, теперь суд готов огласить решение.

Международный суд в Гааге примет решение по делу Украины против России 16 марта в 17:00 по киевскому времени. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Международного суда в понедельник, 14 марта.

Открытое заседание начнется в 17:00 по киевскому времени во Дворце мира в Гааг

Напомним, 27 февраля Украина направила иск в Международный суд ООН против РФ. Позже стало известно, что данные о преступлениях РФ передали в суд сразу 39 стран.

Сегодня делегация Украины обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:

РФ должна немедленно остановить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины

РФ должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях