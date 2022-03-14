ООН выделяет Украине еще $40 млн

Деньги направят в Украину, чтобы охватить самые уязвимые слои населения - обеспечить их пищей, водой и лекарствами.

ООН выделяет Украине дополнительные 40 млн долларов. Об этом сказал генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 14 марта.

"Сегодня я объявляю, что ООН выделит дополнительные 40 миллионов долларов США из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы увеличить жизненно важную помощь, чтобы охватить самые уязвимые слои населения. Это финансирование поможет обеспечить критически важные запасы пищи, воды, лекарств, а также предоставить денежную помощь нуждающимся", - сказал Гутерриш.

Ранее украинцам рассказали, где можно получить помощь и временное жилье. В 120 населенных пунктах 14 областей работают Центры заботы, куда могут обратиться граждане, бежавшие от обстрелов.

Также ЕС перечислил Украине первые €300 млн макрофинансовой помощи. Развязанная Россией война оказывает экономическое давление на Украину, которую поддерживает Европа, отметила Урсула фон дер Ляйен.