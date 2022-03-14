Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина за госизмену

Материалы дела засекречены, подробности не разглашаются. Известно, что выдвинутой по статье 275 УК РФ грозит до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы впервые за время спецоперации по демилитаризации Украины арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене. Об этом пишет ТАСС.

Суд арестовал Юрия Абрамова, подозреваемого по ст. 275 УК РФ. Санкция статьи подразумевает до 20 лет лишения свободы. Материалы дела засекречены и не подлежат разглашению.

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Отмечается, что соответствующее ходатайство ФСБ, которая его задрежала, было рассмотрено 2 марта. Материалы дела засекречены, подробности не разглашаются. Абрамову по статье 275 УК РФ грозит до 20 лет лишения свободы. Напомним, Минобороны России 14 марта анонсировало новые удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и по "местам нахождения иностранных наемников".