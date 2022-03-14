США рассматривают полное эмбарго на торговлю с РФ

В рамках новых санкций США могут полностью запретить торговлю с Россией, а также перекрыть ей доступ к международным морским путям.

В рамках новых санкций против РФ США не исключают возможность полного эмбарго на торговлю с Россией. Об этом со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адейемо сообщает телеканал CNBC в понедельник, 14 марта.

По словам Адейемо, США "все еще рассматривают полное торговое эмбарго и блокировку доступа РФ к международным водным путям".

Также США обсуждают запрет на импорт из России никеля, урана и титана, а также запрет на "криптоактивы российских структур", добавил Адейемо.

Напомним, что Украина призывает закрыть доступ компаниям РФ на рынок морских перевозок. Украина уже запретила хождение во внутренних водах страны и заход в порты судов под флагом РФ, или владельцами которых являются россияне.