Почта
 

В Италии намерены заменить российский газ

Италия стремится в течение двух месяцев найти замену для половины объема импортируемого из РФ газа.
В Италии намерены заменить российский газ

Власти Италии ведут переговоры с Алжиром и Ливией о производстве энергии из возобновляемых источников, а с руководителями Туниса - о поставках водородного топлива. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает La 7 со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"У Италии много партнеров в мире", - заявил он. 

Ди Майо уточнил, что недавно совершил несколько рабочих поездок, в частности - в Алжир и Катар, чтобы договориться о расширении энергетического сотрудничества.

"Это должно позволить уменьшить зависимость Италии от российского газа", - сказал он. 

Напомним, что Италия считается одной из наиболее зависимых от российского газа страной ЕС. По состоянию на конец 2021 г. доля РФ в структуре итальянского импорта газа составила 43%. В свою очередь, доля российского газа в энергетике Италии составляет 19%, что существенно опережает даже Германию (12%).

Напомним, в феврале цена импортного газа для Украины снизилась на 13% и составила 1010 (29550 грн) за тысячу кубометров.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK