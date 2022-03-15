В Италии намерены заменить российский газ

Италия стремится в течение двух месяцев найти замену для половины объема импортируемого из РФ газа.

Власти Италии ведут переговоры с Алжиром и Ливией о производстве энергии из возобновляемых источников, а с руководителями Туниса - о поставках водородного топлива. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает La 7 со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"У Италии много партнеров в мире", - заявил он.

Ди Майо уточнил, что недавно совершил несколько рабочих поездок, в частности - в Алжир и Катар, чтобы договориться о расширении энергетического сотрудничества.

"Это должно позволить уменьшить зависимость Италии от российского газа", - сказал он.

Напомним, что Италия считается одной из наиболее зависимых от российского газа страной ЕС. По состоянию на конец 2021 г. доля РФ в структуре итальянского импорта газа составила 43%. В свою очередь, доля российского газа в энергетике Италии составляет 19%, что существенно опережает даже Германию (12%).

Напомним, в феврале цена импортного газа для Украины снизилась на 13% и составила 1010 (29550 грн) за тысячу кубометров.