В Бельгии открыт новый центр для украинских беженцев

Количество людей, бежавших из Украины после российского вторжения 24 февраля, сейчас составляет около 2,7 миллиона.

В столице Бельгии Брюсселе был открыт новый центр регистрации беженцев из Украины. Об этом в понедельник, 14 марта, пишет издание The Brussels Times.

"С понедельника украинцы, которые спасаются от российского вторжения, могут зарегистрироваться в Бельгии и "получить временную защиту", - пишет издание.

Украинцы могут получить в стране "временную защиту", которая поможет им остаться в Бельгии, а также устроиться на работу.

В целом власти Бельгии надеются на то, что в новом центре можно будет регистрировать больше беженцев, чем в предыдущем.

Отметим, что с тех пор, как был открыт центр приема беженцев, в Бельгии зарегистрировались 6048 украинцев, из которых 2059 нужно жилье.

Напомним, вынужденные переселенцы могут получить помощь и временный дом в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), которые работают в 14 областях Украины.