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Байден приедет на чрезвычайный саммит НАТО по Украине

Стороны обсудят сдерживание российской агрессии касательно Украины. Саммит состоится на следующей неделе.
Байден приедет на чрезвычайный саммит НАТО по Украине
НАТО проведет саммит по поводу войны в Украине. Встречу членов Альянса посетит президент США Джо Байден. Об это в Twitter 15 марта сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
 
"Я созвал чрезвычайный саммит 24 марта в штаб-квартире НАТО. Мы обсудим вторжение России в Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО. В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать держаться вместе",- написал генсек.
 
Визит Байден в Брюссель подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Байден обсудит на саммите НАТО сдерживание России.
 
Напомним, ранее Столтенберг оценил риск попадания российской ракеты на страну-члена НАТО.
 
 
 

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