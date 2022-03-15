Байден приедет на чрезвычайный саммит НАТО по Украине

Стороны обсудят сдерживание российской агрессии касательно Украины. Саммит состоится на следующей неделе.

НАТО проведет саммит по поводу войны в Украине. Встречу членов Альянса посетит президент США Джо Байден. Об это в Twitter 15 марта сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

"Я созвал чрезвычайный саммит 24 марта в штаб-квартире НАТО. Мы обсудим вторжение России в Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО. В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать держаться вместе",- написал генсек.

Визит Байден в Брюссель подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Байден обсудит на саммите НАТО сдерживание России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet