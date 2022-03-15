США выделили Украине 13,6 млрд долларов на борьбу с РФ
Американский лидер подписал утвержденный Конгрессом бюджет на остаток года, в котором заложена помощь Украине.
Президент США Джо Байден подписал законодательную инициативу, ранее принятую Конгрессом и предусматривающую выделение 13,6 миллиарда долларов Украине. Об этом он сообщил во вторник, 15 марта, в Twitter.
Средства будут направлены на экстренное реагирование на агрессию РФ против украинского государства.
"Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, который сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 млрд долларов финансирования", - написал Байден.
Напомним, Байден посетит саммит НАТО по Украине, который состоится 24 марта в Брюсселе.
Байден сделал заявление об Украине
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