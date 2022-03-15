В США отреагировали на российские санкции

Если понадобится провести переговоры с Россией, возможность будет, но поездки в РФ и открытие банковских счетов в США не планируют, заявила Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 15 марта, отреагировала на санкции РФ против американских должностных лиц.

"Мы не планируем поездки в Россию, и у нас нет там банковских счетов", - сказала Псаки.

Она добавила, что если им понадобится провести контакты с Россией - уверены, такая возможность будет.

С начала войны против Украины международное сообщество ввело против России 3612 ограничительных мер. В целом с 2014 года против России ввели 6366 санкций. Таким образом, РФ обошла по этому показателю Иран и КНДР.

Позже в РФ объявили о введении санкций против Байдена. В санкционный список России включили высокопоставленных руководителей администрации Байдена.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet