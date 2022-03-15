США ужесточили санкции против Беларуси

В санкционный список внесли жену Александра Лукашенко, а также 38 вариантов написания имени Лукашенко.

США дополнили санкционные списки физических и юридических лиц, связанных с Россией и Беларусью. Их опубликовал Минфин США во вторник, 15 марта.

Наложение санкций означает заморозку активов, арест имущества, запрет на сделки с указанными лицами и организациями.

В частности, в список внесли заместителей министра обороны России Юнус-Бека Евкурова и Алексея Криворучко, главнокомандующего Нацгвардии РФ Виктора Золотова. На них санкции наложены из-за войны России против Украины.

Кроме того, в список для санкций по Акту Магнитского (он касается нарушений прав человека) внесен отдел МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни и еще ряд чиновников и чиновниц из России.

При этом в белорусский санкционный список включена Галина Родионовна Лукашенко 1953 года рождения - это официальная супруга Александра Лукашенко и мать его старших сыновей Виктора и Дмитрия. Супруги не живут вместе с 90-х годов.

В список внесли и все возможные варианты написания имени Александра Лукашенко - всего 38 различных транслитераций с белорусского и русского языка. А также оба его дня рождения - 30 и 31 августа 1954 года.

Напомним, что в МВД считают, что Лукашенко не будет вводить свою армию в Украину. Такой шаг станет для самого Лукашенко "политической смертью", к тому же есть вероятность, что белорусские военные будут подыгрывать Украине.

Арестович: Армия Беларуси не готова воевать в Украине

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet