ПАСЕ признала Приднестровье оккупированной РФ территорией

На таком уровне регион впервые официально признали оккупированным. Ранее его называли таким, что находится "под эффективным контролем" России.

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании во вторник, 15 марта, официально признала Приднестровье зоной российской оккупации. Об этом сообщает Eurointegration со ссылкой на документ.

Как указано, члены ПАСЕ единогласно утвердили поправку о том, чтобы признать часть территории Молдовы оккупированной Россией.

"РФ совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и, соответственно, оккупацию Приднестровского района", - говорится в резолюции.

Документ был принят 15 марта, однако окончательное решение будет принято Комитетом Министров Совета Европы 17 марта.

Отметим, Приднестровье на таком уровне впервые официально признали оккупированной территорией. Ранее в Совете Европы территорию называли такой, что находится "под эффективным контролем" России. Представители Молдовы не участвовали в составлении этой поправки, но они не высказались против на голосовании.

Как известно, в 1992-м году в Молдове шли бои за Приднестровье, позже конфликт был заморожен. На молдавской территории была создана самопровозглашенная "Приднестровская Молдавская Республика".

После полномасштабного вторжения России в Украину Киев закрыл все пункты пропуска на границах с РФ, Беларусью и Приднестровьем.

Напомним, во вторник Россия вышла из состава Совета Европы. Письмо главы МИД Сергея Лаврова было передано генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet