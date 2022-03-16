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В ПАСЕ единогласно поддержали исключение РФ

Соответсвующую резолюцию поддержали 219 стран, три государства удержались, против не проголосовал никто.
В ПАСЕ единогласно поддержали исключение РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы по итогам внеочередного пленарного заседания во вторник, 15 марта, решила, что Россия больше не может быть членом организации. Об этом говорится в пресс-релизе ПАСЕ.

"Российская Федерация совершила грубые нарушения Устава Совета Европы, несовместимые со статусом государства-члена, не выполняет свои обязательства, взятые перед Советом Европы, и не отвечает взятым перед ним обязательствам. Поэтому Парламентская ассамблея Совета Европы считает, что Российская Федерация не может быть государством-членом организации", - говорится в документе.

Как указано, соответсвующая резолюция была принята единогласно: 219 стран выступили за такое решение, три государства удержались, против не проголосовал никто. Таким образом в ПАСЕ подтвердили непреклонную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

В то же время Ассамблея выразила обеспокоенность свидетельствами серьезных нарушений Россией прав человека и международного гуманитарного права в ходе войны в Украине, в частности нападениями на гражданские объекты и гуманитарные коридоры, неизбирательным применением артиллерии, ракет и бомбардировок, а также захватом заложников.
 
В ПАСЕ считают, что когда РФ перестанет быть членом организации, Совет Европы должен предусмотреть инициативы, которые позволят продолжать поддерживать и взаимодействовать с правозащитниками, демократическими силами, свободными СМИ и независимым гражданским обществом в стране.
 
Напомним, накануне стало известно, что Россия вышла из состава Совета Европы. Письмо главы МИД Сергея Лаврова было передано генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич.
 

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