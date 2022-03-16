В ПАСЕ единогласно поддержали исключение РФ

Соответсвующую резолюцию поддержали 219 стран, три государства удержались, против не проголосовал никто.

Парламентская ассамблея Совета Европы по итогам внеочередного пленарного заседания во вторник, 15 марта, решила, что Россия больше не может быть членом организации. Об этом говорится в пресс-релизе ПАСЕ.

"Российская Федерация совершила грубые нарушения Устава Совета Европы, несовместимые со статусом государства-члена, не выполняет свои обязательства, взятые перед Советом Европы, и не отвечает взятым перед ним обязательствам. Поэтому Парламентская ассамблея Совета Европы считает, что Российская Федерация не может быть государством-членом организации", - говорится в документе.

Как указано, соответсвующая резолюция была принята единогласно: 219 стран выступили за такое решение, три государства удержались, против не проголосовал никто. Таким образом в ПАСЕ подтвердили непреклонную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

В то же время Ассамблея выразила обеспокоенность свидетельствами серьезных нарушений Россией прав человека и международного гуманитарного права в ходе войны в Украине, в частности нападениями на гражданские объекты и гуманитарные коридоры, неизбирательным применением артиллерии, ракет и бомбардировок, а также захватом заложников.

В ПАСЕ считают, что когда РФ перестанет быть членом организации, Совет Европы должен предусмотреть инициативы, которые позволят продолжать поддерживать и взаимодействовать с правозащитниками, демократическими силами, свободными СМИ и независимым гражданским обществом в стране.

Напомним, накануне стало известно, что Россия вышла из состава Совета Европы . Письмо главы МИД Сергея Лаврова было передано генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич.

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