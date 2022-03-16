Украина получит от США оружие на $1 млрд - СМИ

О таком решении американских властей планирует сообщить глава государства, узнали журналисты.

Президент США Джо Байден в среду, 16 марта, объявит о предоставлении Украине военной помощи на 1,01 млрд долларов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как указано, глава Белого дома намерен озвучить свое заявление сегодня после выступления украинского лидера Владимира Зеленского перед Конгрессом США.

По данным издания, средства будут направлены на закупку для Украины противотанковых и противовоздушных систем, включая Javelin и Stinger.

Газета уточняет, что сумма будет потрачена из ранее озвученных 13,6 мрлд долларов помощи, которые США предусмотрели для поддержки Украины в уже подписанном бюджете.

Как сообщалось, в Белом доме рассматривается вопрос возможности поездки Джо Байдена в Европу. Предполагается, что она будет связана с войной России против Украины.

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