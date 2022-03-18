РФ выпустила по Украине больше тысячи ракет - США

Наступление российских сил остановилось по всем направлениям, но Чернигов и Мариуполь находятся в осаде, заявили в Пентагоне.

Российские оккупанты выпустили по Украине уже 1080 ракет. Об этом со ссылкой на чиновника Пентагона сообщает ВВС в пятницу, 18 марта.

По данным американской разведки, наступление российских сил остановилось по всем направлениям - нет движения подразделений РФ ни на северном и северо-западном направлении от Киева, ни на восточном, где российские войска находятся в 30 км от Киева.

Также не видят приближения российских подразделений к Харькову, несмотря на попытки прорыва. В то же время Чернигов и Мариуполь находятся в осаде, но в Пентагоне отдали должное ожесточенному сопротивлению украинцев.

Кроме того, украинцы сохраняют большую часть своей авиации в боеспособном состоянии, несмотря на усиленные ракетные удары россиян по аэродромам. Системы ПВО продолжают сбивать российские истребители и ракеты. Поэтому воздушное пространство над Украиной не является полностью контролируемым россиянами.

Ранее в ВСУ заявили, что РФ пускала ракеты даже с Каспийского моря. Главная задача властей состоит в предупреждении граждан о полете ракеты, пояснили в ВСУ и подчеркнули важность сигнала воздушной тревоги.

Также сообщалось, что Россия начала круглосуточное производство ракет Калибр. Российские войска израсходовали почти весь боезапас ракет и некоторые виды боеприпасов в боях против ВСУ.

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