Глава Пентагона дал оценку российской армии

Остин сказал в интервью корреспонденту CNN, что русские "не продвинулись вперед так быстро, как им хотелось бы".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия допустила серьезные стратегические ошибки во время вторжения в Украину и продвижение армии оккупанта пошло не по плану. Об этом в пятницу, 18 марта, Остин заявил в интервью CNN.

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Глава Пентагона подчеркнул, что россияне "не продвинулись так быстро, как им хотелось бы".

"У них проблемы с логистикой, и я не вижу доказательств хорошего использования тактической разведки и интеграции возможностей авиации с наземным маневром. Есть ряд вещей, которые мы ожидали бы увидеть, но которых мы не видели", - отметил Остин.

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Украина сломала планы россиян и смогла предотвратить захват большой территории страны, в том числе и Киева.

"Я думаю, Россия предполагала, что они будут действовать быстро и очень скоро захватят столицу, но они не смогли этого сделать", - добавил глава Пентагона.

Напомним, Вашингтон отреагировал на угрозы Лаврова атаковать помощь Украине. В России "надеются, что нынешняя аномальная ситуация между Россией и Украиной закончится", но, по их мнению, "нормализации будет мешать Запад".

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