Байден пригрозил КНР, если та станет помогать России

Байден выразил взгляды Соединенных Штатов и американских союзников, а также партнеров относительно происходящего в Украине.

Джо Байден предупредил лидера КНР о последствиях в случае оказания Китаем помощи РФ в войне против Украины. Об этом в пятницу, 18 марта, говорится в заявлении Белого дома по итогам их разговора.

В Вашингтоне уточнили, что Джо Байден провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Во время разговора Байден рассказал Цзиньпину об усилиях США и его союзников в предотвращении вторжения Российской Федерации на территорию Украины и последующие шаги, которые нацелены против агрессора.

Также президент предупредил председателя КНР о последствиях для страны, если она окажет материальную помощь России.

"Он рассказал о последствиях и причастности, если Китай предоставит материальное обеспечение России, которая осуществляет жестокие атаки против украинских городов и гражданских", - отмечается в заявлении.

Также Байден подчеркнул свою поддержку дипломатическому урегулированию кризиса.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС "имеют очень надежные доказательства" того, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи РФ.

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