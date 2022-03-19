Boeing ввел запрет на использование самолетов грузоперевезчику РФ

Крупнейшая в Российской Федерации грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" приостановила все полеты на самолетах Boeing из-за западных санкций. Санкции привели к прекращению поставок большинства самолетов и запчастей в Россию. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает Reuters.

В свою очередь, в "Волга-Днепр" заявили, что остановили деятельность двух своих дочерних компаний - AirBridgeCargo и Atran, - которые используют 18 самолетов Boeing 747 и 6 самолетов Boeing 737, из-за санкций и решения Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении действия их сертификатов безопасности.

"Волга-Днепр", которая называет себя мировым лидером на рынке негабаритных и тяжеловесных грузов, сможет использовать только самолеты российского производства, в том числе грузовые Ан-124 и Ил-76.

Напомним, власти Евросоюза приняли решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в Россию, а также их страхование и техобслуживание.

Ранее в пятницу стало известно, что Украина и ЕС обсуждают пятый пакет санкций против России. Давление на Москву будет нарастать столько, сколько это будет нужно, чтобы остановить российское варварство, отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.