Россия изменила стратегию ведения войны – Минобороны Британии

От "блицкрига" Россия перешла к войне на истощение

После провала тактики молниеносного наступления Россия изменила подход к ведению боевых действий и перешла к войне на истощение. Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.

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"Кремль до сих пор не смог достичь своих первоначальных целей. Он был удивлен масштабами и жестокостью украинского сопротивления. Россия была вынуждена изменить свой оперативный подход и теперь придерживается стратегии истощения", - говорится в сообщении.

Британское Минобороны отмечает, что в такой стратегии значительно увеличатся страдания гражданского населения, которое будут бомбить еще активнее.

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"Это, вероятно, повлечет за собой неизбирательное использование огневой мощи, что приведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения, разрушению украинской инфраструктуры и усилению гуманитарного кризиса", - отметили в Минобороны Британии.

Напомним, ранее в Британии заявили, что за военными преступлениями в Украине стоит Путин. Есть очень веские доказательства того, что к преступлениям причастен лично Путин, говорят в Лондоне.

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