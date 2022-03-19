Турция открыла мост-рекордсмен через пролив Дарданеллы

Новый мост получил самый длинный главный пролет – расстояние между двумя башнями – среди всех подвесных мостов в мире – 2023 метра.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл подвесной мост Чанаккале 1915 через пролив Дарданеллы, последний из серии крупных инфраструктурных проектов, которым он уделял приоритетное внимание за два десятилетия своего пребывания у власти. Об этом сообщил тереканал CNN в пятницу, 18 марта.

Мост Чанаккале 1915, соединяющий европейское и азиатское побережье Турции, обошелся в 2,5 млрд евро. Его строительством занимались турецкие и южнокорейские компании. Новый мост получил самый длинный главный пролет – расстояние между двумя башнями – среди всех подвесных мостов в мире – 2023 метра.

Это четвертый мост, соединяющий европейское и азиатское побережье Турции, наряду с тремя мостами в Стамбуле. Его башни имеют высоту 318 метров, а общая длина моста составляет 4,6 км. Цена проезда по мосту для легковых автомобилей составит 200 лир (13,50 долларов). До сих пор транспортные средства, следующие между Анатолией и полуостровом Галлиполи, должны были пересекать Дарданеллы на пароме. Вместе с ожиданием в очереди это занимало около 5 часов. Теперь же дорога займет около шести минут.

Ранее сообщалось, что Украина начала строить стратегический мост на границе с Молдовой через реку Днестр в обход непризнанного Приднестровья.

На Прикарпатье завершают ремонт ключевого моста

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet