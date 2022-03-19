В РФ заявили о применении гиперзвуковых ракет Кинжал против Украины

Ракетами Кинжал был уничтожен подземный склад ракет и авиационных боеприпасов в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, утверждают в Минобороны РФ.

Российские войска применили гиперзвуковые ракеты Кинжал в ходе войны против Украины. Об этом заявил спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу, 19 марта.

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"18 марта авиационным ракетным комплексом Кинжал с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", – заявил он.

В России заявляют, что Кинжал – авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 – МиГ-31К. Он способен поражать цели на дальности более 2 тысяч километров. При этом он якобы гарантированно преодолевает все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

В феврале этого года российские истребители МиГ-31К с ракетами Кинжал прибывали в Сирию для учений.

Накануне сообщалось, что россияне обстреляли обстреляли казарму десантной бригады ВСУ в Николаеве. По данным западных журналистов, погибли не менее 40 украинских военных.

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