В РФ заявили о применении гиперзвуковых ракет Кинжал против Украины
Российские войска применили гиперзвуковые ракеты Кинжал в ходе войны против Украины. Об этом заявил спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу, 19 марта.
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"18 марта авиационным ракетным комплексом Кинжал с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", – заявил он.
В России заявляют, что Кинжал – авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 – МиГ-31К. Он способен поражать цели на дальности более 2 тысяч километров. При этом он якобы гарантированно преодолевает все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.
В феврале этого года российские истребители МиГ-31К с ракетами Кинжал прибывали в Сирию для учений.
Накануне сообщалось, что россияне обстреляли обстреляли казарму десантной бригады ВСУ в Николаеве. По данным западных журналистов, погибли не менее 40 украинских военных.
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