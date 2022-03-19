Война в Украине: ООН прогнозирует "ураган голода"

Война в Украине уже нарушает цепочки поставок и вызывает резкий рост цен на топливо, продуктов питания и транспорт, отметил Антониу Гутерреш.

Война в Украине может вызвать массовый голод в мире и крах глобальной продовольственной системы. Об этом написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Twitter в субботу, 19 марта.

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"Война в Украине уже нарушает цепочки поставок и вызывает резкий рост цен на топливо, продуктов питания и транспорт. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы", – написал он.

В свою очередь Еврокомиссия предупредила о возможности голода в самой Украине. Об этом заявил еврокомиссар по урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янез Ленарчич в интервью изданию Welt am Sonntag.

"Люди в осажденных городах находятся в апокалиптических условиях: нет еды, нет воды, нет медицинской помощи и нет выхода", – сказал он.

По его мнению, гуманитарный кризис в Украине уже сегодня достиг критической точки, но ситуация может стать еще хуже.

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"Это безжалостное вторжение началось более трех недель назад, но мы уже начинаем видеть, что приближается голод", – отметил комиссар ЕС и добавил, что от голода уже страдает население таких осажденных городов, как Мариуполь.

Он потребовал, чтобы нарушение международного права в Украине должно быть немедленно прекращено, потребовал Ленарчич.

"Те, кто несет ответственность за это нарушение и тем самым причиняет невообразимые страдания гражданскому населению, должны быть привлечены к ответственности. Я снова призываю Россию соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и немедленно прекратить военную операцию", – сказал он.

Ранее сообщалось, что война России против Украины вызовет голод в странах Африки. Большая часть украинского зерна идет на Ближний Восток и африканские страны, очень зависящие от импорта. В последнее время более 40% годовых поставок кукурузы и пшеницы направляется именно в эти регионы.

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