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Российские космонавты прибыли на МКС в желто-синем

Космонавты говорят, что у них накопилось "слишком много желтого материала". А Рогозин заявил, что "бандеровские недобитки и их англосаксонские спонсоры уже не знают, что придумать в своей информационной войне против России".
Российские космонавты прибыли на МКС в желто-синем

Трое российских астронавтов прибыли на Международную космическую станцию, одетые в желто-синие комбинезоны. Соответствующее видео появилось в СМИ.

Астронавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков не делали никаких заявлений по поводу политики, но в соцсетях и СМИ сразу разлетелась информация о том, что таким образом они могли выступить против войны России с Украиной.

Обычно российские космонавты надевают костюмы белого или синего цветов, но в этот раз они выбрали желтые комбинезоны с синими вставками.

Во время общения с Землей у командира экипажа Олега Артемьева спросили о выборе костюмов, на что он ответил: "Каждый экипаж выбирает себе костюмы. Дошла очередь до нашего цвета. Но на самом деле у нас накопилось много желтого материала, поэтому нужно было его в дело пустить. Поэтому пришлось желтые комбинезоны надеть".

Источник оппозиционного телеграм-канала в Роскосмосе полагает, что это могла быть спланированная акция астронавтов, поскольку у них есть костюмы четырех цветов: синего, красного, серого и желтого. 

Руководитель пресс-службы Роскосмса Дмитрий Струговец прокомментировал публикации западных СМИ: "Смешная выдумка зарубежных блогеров и СМИ. Иногда желтый цвет - это просто желтый цвет. Летные костюмы нового экипажа выполнены в цветах эмблемы МГТУ им. Баумана, выпускниками которого являются все трое космонавтов. Дизайн формы был согласован задолго до текущих событий. Видеть везде и во всем украинский флаг - это уже клиника".

А глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что "бандеровские недобитки и их англосаксонские спонсоры уже не знают, что придумать в своей информационной войне против России".

Отметим, что накануне в Москве прошел концерт при участии Путина в честь годовщины аннексии Крыма, на который, как писали оппозиционные российские СМИ, принудительно сгоняли бюджетников и студентов. В инструкциях для них просили избегать в одежде желто-синих цветов.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины и в пособничестве в ведении агрессивной войны. 

 

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