США предложили Турции передать Украине российские С-400 - Reuters

Американская администрация призывала и другие страны поставить в Украину комплексы С-300 и С-400, утверждает медиа.

Власти США на переговорах с Турцией подняли вопрос о возможности отправки в Украину принадлежащих Анкаре зенитных комплексов С-400 производства России. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщило агентство Reuters.

По данным издания, американские чиновники высшего ранга несколько раз за минувший месяц поднимали на переговорах со своими коллегами из Турции вопрос о передаче в помощь Украине упомянутых зенитных комплексов, однако официальный запрос Анкаре пока не поступал.

Кроме того, как указано, Вашингтон призывал и другие страны поставить в Украину комплексы С-300 и С-400.

С-400 Триумф - зенитно-ракетные комплексы с максимальной дальностью до 400 километров, принятые на вооружение в 2007 году. Они мобильны и состоят среди прочего из пункта управления с локатором обнаружения и нескольких зенитных ракетных комплексов, у каждого из которых - до 12 пусковых установок.

Напомним, Турция и Россия заключили контракт на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов в 2017 году. В июле 2019 года были совершены первые поставки.

Вашингтон в ответ на покупку Анкарой четырех дивизионов С-400 исключил Турцию из числа партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а также отозвал предложение о поставках ракетных комплексов Patriot.

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