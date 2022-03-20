Австралия предоставит Украине еще $15,5 млн военной помощи

Также Канберра обязалась выделить около 22 млн долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины,

Власти Австралии решили выделить Украине 15,5 млн долларов дополнительной военной помощи. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщили в МИД страны.

Как указано, полный объем предоставляемой Киеву помощи составит более 67 млн долларов. Пакет помощи предусматривает выделение материальных средств из запасов Сил обороны Австралии.

Кроме того, Канберра обязалась выделить около 22 млн долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины, прежде всего женщинам, детям, пожилым людям и инвалидам. Общий объем выделенной Украине гуманитарной помощи составит порядка 48 млн долларов.

Кроме того, МИД Австралии объявил о введении новых санкций против России. В частности, усиленные рестрикции ограничат возможности РФ по производству алюминия - критически важного экспорта для страны. Утверждается, что потребности России в глиноземе на 20% обеспечиваются поставками из Австралии.

В общей сложности Канберра ввела 476 антироссийских санкций: против 443 физлиц и 33 организаций. Ограничения введены в отношении президента Владимира Путина, ЦБ, РФПИ, вооруженных сил РФ, политических и военных деятелей и против других россиян.

Ранее Австралия, Япония и Нидерланды расширили санкционные списки для России. До этого Канберра пообещала Киеву передать летальное оружие и усиленную гумпомощь.

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