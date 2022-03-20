Австралия запретила продажу РФ компонентов для производства оружия
Австралия ввела запрет на продажу России глинозема и алюминиевой руды. Эти материалы необходимы для производства оружия, пишет The Guardian.
"Россия должна заплатить очень высокую цену за свою жестокость. Он должен заплатить эту цену экономически, он должен заплатить цену… и в дипломатическом плане", - сказал премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Между тем, известно, что Россия получает от Австралии 20% своих потребностей в глиноземе.
Теперь Австралия будет искать новые рынки.
Также отмечается, что санкции могут коснуться австралийско-британского концерна Rio Tinto Group, занимающего третье место в мировом горнодобывающем секторе. Концерн владеет 80% акций Queensland Alumina в совместном предприятии с Rusal International российского олигарха Олега Дерипаски.
Напомним, Австралия предоставит Украине 15,5 миллионов долларов военной помощи.
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