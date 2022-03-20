Австралия предоставит Украине 70 тыс. тонн угля - министр

Сейчас отрабатывается вопрос скорейшей поставки сырья по запросу украинского правительства.

Австралия предоставит Украине 70 тыс. тонн энергетического угля для усиления энергетической безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины в Facebook.

"Австралия признана на международном уровне как ведущий и надежный поставщик энергоресурсов. Мы благодарим наших австралийских партнеров за помощь Украине в это сложное время, когда наше государство сопротивляется незаконному и жестокому военному вторжению со стороны России", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Отмечается, что правительство Австралии провело работу с предприятиями угольной отрасли страны для аккумулирования объемов угля. Это станет вкладом страны в обеспечение украинских потребителей надежным электроснабжением.

Стоимость угля и его доставки будут покрываться правительством Австралии. Отправку организует австралийская компания Whitehaven Coal.

Напомним, ранее Австралия выделит Украине 15,5 млн долларов военной помощи.

Также Австралия запретила экспорт в РФ сырья для производства оружия и боеприпасов.

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