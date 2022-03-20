Бекхэм на день предоставил свой Instagram украинскому врачу из Харькова

Сториз на аккаунте Дэвида Бекхэма с 71,4 млн подписчиков ведет врач харьковского перинатального центра.

Футболист Дэвид Бекхэм в воскресенье, 20 марта, предоставил свой аккаунт в Instagram с 71,4 млн подписчиков украинскому врачу перинатального центра в Харькове.

"В сториз можно узнать больше об удивительной работе, которую делает Ирина и другие медицинские работники для спасения жизней в Украине", - сказал Бекхэм.