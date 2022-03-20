Россиян зовут на военную службу через квитанции за коммуналку

Российские граждане не выстраиваются в очереди, чтобы отдать свою жизнь за 50 тысяч рублей в месяц.

Из-за значительных потерь на войне против Украины Россия зовет гражданских подписать контракт по квитанциям за коммуналку. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в воскресенье, 20 марта.

С начала войны погибли более 14700 оккупантов, взято в плен около тысячи оккупантов, ранены около 43 200 российских военных. Изначально в качестве "пушечного мяса" использовали призывников.

"Частично нехватка военных до сих пор решается за счет резервных частей с востока страны, наемников из Сирии, Армении и "вагнеровцев", - сказано в сообщении.

Теперь же гражданских россиян "приглашают" подписать контракт по квитанциям за коммуналку. Однако очереди из желающих отдать свою жизнь за 50 тысяч рублей в месяц нет.

"Западные эксперты прогнозируют, что наступательная тактика РФ застопорилась. Но не стоит исключать и массовую мобилизацию и введение военного положения с предварительной провокацией. Именно такой повод для начала чеченской кампании в 1999 г., когда в Волгодонске, Буйнакске и Москве российские спецслужбы совершили теракт жилых домов, в чем потом обвинили чеченцев", - добавили в ЦПД.

Напомним, что ранее суд ООН обязал Россию остановить войну в Украине. Суд рассмотрел дело Украина против России в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.