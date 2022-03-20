Зеленский выступил перед Кнессетом Израиля

РФ пытается уничтожить украинский народ подобно тому, как нацистская Германия пыталась уничтожить евреев, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 20 марта, выступил перед Кнессетом Израиля на фоне войны России против Украины.

Зеленский подчеркнул, что Россия пытается уничтожить украинский народ подобно тому, как нацистская Германия пыталась уничтожить евреев. Украинцам сегодня, как и евреям в ХХ веке, грозит тотальное уничтожение: народа, культуры и даже названия. Зеленский заявил, что война, которую начала Россия, направлена именно на уничтожение украинцев.

Также президент напомнил, что 24 февраля 1920 года была основана Национал-социалистическая рабочая партия Германии, и ровно через 102 года - Россия напала на Украину.

В связи с этим Зеленский раскритиковал решение Израиля требовать электронное разрешение на въезд для украинцев, а также отсутствие мощных санкций. Он поставил под сомнение и нежелание Израиля продавать Украине систему обороны "Железный купол".

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Напомним, Израиль установил новые правила въезда в страну для украинцев. Теперь прибытие в страну и посадка на рейс производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля. Власти Украины решения Израиля жестко раскритиковали. Позже украинские евреи обратились к Израилю из-за ограничений на въезд.