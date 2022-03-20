РФ отсрочила погашение госкредитов Беларуси

Погашение кредитов отсрочили на пять-шесть лет. Минск и Москва могут перейти к национальным валютам или к российскому рублю "для взаиморасчетов".

Россия разрешила Беларуси отсрочить на пять-шесть лет погашение госкредитов. Об этом сообщают росСМИ в воскресенье, 20 марта.

"Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет. По сути, мы имеем перенос сроков, которые позволят нам в данный момент не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России", - сказал министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

Министр добавил, что Минск и Москва не обсуждали возможность перехода к единой валюте. Однако уже в ближайшее время Минск и Москва могут перейти к национальным валютам или к российскому рублю "для взаиморасчетов".

Напомним, что ранее пограничники вручили "30 сребреников" послу Беларуси. Белорусский посол покинул территорию Украины. Вдогонку ему бросили мешочек с "30 сребрениками".