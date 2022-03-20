Трудоустроиться в Чехии украинцам станет проще

По оценкам разных должностных лиц, количество прибывших в Чехию украинцев колеблется в пределах 270-300 тысяч человек, МВД Чехии выдало более 200 тысяч виз.

В Чехии с понедельника, 21 марта, начнет действовать специальный закон, регулирующий предоставление защиты и виз, трудоустройства, социального обеспечения, доступа к медицинскому обслуживанию или образованию для украинцев. Об этом в воскресенье, 20 марта, пишет Ceske Noviny.

Иностранцам из стран, не входящих в ЕС, в Чехии обычно требуется разрешение на работу. Но документ приравнивает переселенцев к иммигрантам с видом на жительство, что означает, что они смогут искать работу напрямую и им не нужно идти в бюро по трудоустройству.

Также беженцы смогут зарегистрироваться как безработные. Им предоставят консультации и, при соблюдении условий, поддержку и, по необходимости - переподготовку и пособие по трудоустройству.

Сейчас для поиска работы в Чехии доступно 342 тысячи вакансий, из них три четверти - для людей без образования или с базовым образованием. Около 13 350 должностей свободны для студентов университетов и 23 600 - для выпускников средних школ. 8 800 вакансий приходится на здравоохранение и 2 200 - на образование.

Новоприбывшие также смогут получить гуманитарную помощь в размере 5 000 крон для обеспечения нужд и начала жизни на новом месте.

Закон будет действовать до конца марта следующего года.

Напомним, из-за войны России против Украины из родных мест были вынуждены бежать более 23% украинцев.