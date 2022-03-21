Оккупанты искали "нацистов", а нашли дорогу на суд Божий - Зеленский

Мы работаем над тем, чтобы друзьями Украины был весь мир, заявил президента Владимир Зеленский.

Уже 25-е сутки, как русские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же "нацистов", от которых они хотели якобы защищать наших людей. Также они ищут и не могут найти украинцев, которые бы встретили их с цветами, заявил в видеообращении в воскресенье, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский.

"Завершились уже 25-е сутки, когда русские военные уехали "на учебу", а оказались на нашей земле. Все они так говорят, когда попадают в плен. А главное - российские военные никак не находят дорогу домой. Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий. На суд Божий, на котором они, я уверен, получают только одно наказание, одно на всех: вечный подвал. Навечно под бомбами. Навечно без еды, воды и тепла. За все, что они сделали против наших людей, обычных украинцев. Против мирных людей. В Ахтырке и Харькове, в Бородянке и Чернигове, в Волновахе и Мариуполе. И во многих других наших отважных городах", - сказал Зеленский.

В частности, президент отметил, что военные России сбросили бомбу на школу в Мариуполе, где прятались мирные жители. Там не было военных позиций.

"В блокадном Мариуполе российская авиация скинула бомбу на школу искусств. Там прятались люди. Прятались от обстрелов, бомбардировок. Там не было военных позиций, там было 400 мирных людей. Большинство из них женщины, дети, люди старшего возраста. Они под завалами. Мы не знаем сколько живых, но знаем, что того летчика, который скинул бомбу, мы обязательно собьем", - сказал Зеленский.

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Он также отметил, что в течение суток 20 марта работали только 4 гуманитарных коридора. Всего эвакуировано 7295 человек. Почти 4 тысячи мариупольцев в день прибыли в Запорожье. "Завтра утром готовимся направить в Мариуполь новые автобусы, чтобы продолжить эту важную миссию. Более 3 тысяч человек спасли в Киевской области. Но в Харьковской области российские войска захватили нашу колонну, наш гуманитарный груз для Волчанска. Нет связи сейчас с шестью людьми. Пять водителей и один врач. Будем их освобождать. Будем снова и снова пытаться доставить нашим людям самое необходимое", - сказал он. Также Зеленский поблагодарил жителей Херсонщины. "Херсонская область сегодня снова сражалась. Я им благодарен. Снова на улицах. И как всегда - за нас всех, за Украину. С национальными флагами. И с нашей, украинской храбростью. Без оружия против оккупантов. Против выстрелов и военных машин. Это подвиг, вдохновляющий всех нас. Это Украина, которой мы гордимся. Это украинцы, которым я безмерно благодарен. Как и весь наш народ", - заявил Зеленский. Он отметил, что в воскресенье он пообщался с Эштоном Кутчером и Милой Кунис. "Они помогают украинским вынужденным переселенцам, собирая средства. И уже вдвоем собрали 35 миллионов долларов. Поблагодарил их от нашего народа, всех нас. Согласитесь, это хороший результат только для одной пары наших друзей в Америке", - акцентировал глава государства и добавил, что "мы работаем над тем, чтобы нашими друзьями был весь мир". Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 20 марта, выступил перед Кнессетом Израиля на фоне войны России против Украины.