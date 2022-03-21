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Три белорусских банка отключили от SWIFT

Картами финансовых организаций невозможно воспользоваться на территории стран Европейского содружества.
Три белорусских банка отключили от SWIFT

Три банка Беларуси отключили от системы межбанковских платежей SWIFT из-за санкций Европейского союза. Об этом 20 марта проинформировал Telegram-канал "Позірк. Навіны пра Беларусь", созданный бывшими журналистами Naviny.by.

"Банк развития Беларуси", "Белагропромбанк" и банк "Дабрабыт" официально отключены от системы SWIFT. Эти банки попали под санкции ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 20 марта на территории Евросоюза картами этих банков невозможно оплатить покупки и провести какие-либо транзакции.

Напомним, Минздрав Украины запретил продажу и применение произведенных лекарств белорусского производства. 

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