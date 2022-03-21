Три белорусских банка отключили от SWIFT

Картами финансовых организаций невозможно воспользоваться на территории стран Европейского содружества.

Три банка Беларуси отключили от системы межбанковских платежей SWIFT из-за санкций Европейского союза. Об этом 20 марта проинформировал Telegram-канал "Позірк. Навіны пра Беларусь", созданный бывшими журналистами Naviny.by.

"Банк развития Беларуси", "Белагропромбанк" и банк "Дабрабыт" официально отключены от системы SWIFT. Эти банки попали под санкции ЕС", - говорится в сообщении.



Отмечается, что с 20 марта на территории Евросоюза картами этих банков невозможно оплатить покупки и провести какие-либо транзакции.

Напомним, Минздрав Украины запретил продажу и применение произведенных лекарств белорусского производства.