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Словения вернет своих дипломатов в Киев

Любляна работает над тем, чтобы аналогичный шаг предпринял Европейский Союз и вернул в Киев диппредставительства.
Словения вернет своих дипломатов в Киев

Премьер-министр Словении Янез Янши сообщил о решении правительства вернуть словенских дипломатов в Киев. Об этом в воскресенье, 20 марта говорится в Twitter премьера Словении.

"Словения скоро отправит своих дипломатов обратно в Киев", - написал он.

По его словам, это будут волонтеры. Премьер добавил, что Словения работает над тем, чтобы Евросоюз также вернул своих дипломатов в Киев.

Янши отметил, что сейчас Украина нуждается в поддержке. 

"Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", - подчеркнул Янши.

Напомним, из Украины в пятницу, 18 марта, через пункт пропуска на границе с Молдовой выехали 11 сотрудников посольства Беларуси. 

Ранее сообщалось, что правительство Ливана поддержало Украину, против которой Россия развязала жестокую войну, став первой страной на Ближнем Востоке, что пошла на такой шаг.

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