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Санкции против России усилят

Новые санкции против Российской Федерации и отдельных лиц могут быть введены уже на текущей неделе.
Санкции против России усилят

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что новые санкции против России будут введены на этой неделе. Об этом в воскресенье, 20 марта он рассказал на брифинге. 

"Нужны новые санкции. И они будут уже скоро. На неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть именно те вещи, которые, по мнению Украины, важны", - сказал Кулеба.

Он добавил, что 19 марта разослал своим коллегам, от которых зависит результат решения, конкретный перечень санкций, список ограничений, необходимый Украине.

Со своей стороны в США заявили, что могут расширить санкции против России. Под них могут попасть незатронутые ограничениями российские банки и сектора экономики, уточнил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телеканалу CBS.

"Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, ввести санкции, которые мы уже применяли, направив их против других целей", - сказал  Сингх.

Он уточнил, что санкции могут быть введены против российских банков и секторов экономики, которые еще не находятся под ограничениями. По его словам, в основном они затронут стратегически важные для России направления, в том числе нефть и газ.

"Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что Путин знает, что имеется ввиду", - добавил представитель Белого дома.

Напомним, три банка Беларуси отключили от системы межбанковских платежей SWIFT из-за санкций Европейского союза.

Ранее лидеры Большой семерки (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия) сделали совместное заявление о санкционном и прочем давлении на Россию. 

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