Санкции против России усилят

Новые санкции против Российской Федерации и отдельных лиц могут быть введены уже на текущей неделе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что новые санкции против России будут введены на этой неделе. Об этом в воскресенье, 20 марта он рассказал на брифинге.

"Нужны новые санкции. И они будут уже скоро. На неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть именно те вещи, которые, по мнению Украины, важны", - сказал Кулеба.

Он добавил, что 19 марта разослал своим коллегам, от которых зависит результат решения, конкретный перечень санкций, список ограничений, необходимый Украине.

Со своей стороны в США заявили, что могут расширить санкции против России. Под них могут попасть незатронутые ограничениями российские банки и сектора экономики, уточнил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телеканалу CBS.

"Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, ввести санкции, которые мы уже применяли, направив их против других целей", - сказал Сингх.

Он уточнил, что санкции могут быть введены против российских банков и секторов экономики, которые еще не находятся под ограничениями. По его словам, в основном они затронут стратегически важные для России направления, в том числе нефть и газ.

"Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что Путин знает, что имеется ввиду", - добавил представитель Белого дома.

Напомним, три банка Беларуси отключили от системы межбанковских платежей SWIFT из-за санкций Европейского союза.

Ранее лидеры Большой семерки (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия) сделали совместное заявление о санкционном и прочем давлении на Россию.